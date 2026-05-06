"Rüşvet" soruşturması kapsamında Muhittin Böcek'in mal varlığına el konuldu

Mikail Bıyıklı
06 Mayıs 2026•Güncelleme: 06 Mayıs 2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında belediye başkanlığına aday olmak için "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, "rüşvet alma", "rüşveti temin etme", "irtikap", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından şüpheliler Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu.