Dolar
19.25
Euro
21.09
Altın
2,031.42
ETH/USDT
1,919.50
BTC/USDT
28,555.00
BIST 100
5,007.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Karagahı’nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

RTÜK'ten yayın ilkelerini ihlal eden medya kuruluşlarına idari para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle FOX TV, Flash Haber, Halk TV ve Tele1'e idari para cezası verdi.

İsa Toprak  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
RTÜK'ten yayın ilkelerini ihlal eden medya kuruluşlarına idari para cezası

Ankara

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bugünkü toplantıda Üst Kurul, izleme raporlarını görüştü.

FOX TV'de Ana Haber Bülteni sunucusunun "yayında basın mensubu kimliğini bir kenara bırakıp adeta bir muhalefet siyasi parti temsilcisi gibi tavır takınarak" yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle kanala idari para cezası uygulandı.

Flash Haber, hakkında yakalama kararı bulunan bir konuğun, "hükümetin deprem bölgesindeki insanları yalnızlığa terk ettiği ve yıkıntılardan insanları çıkarmayarak enkaz kaldırma çalışmalarına başladığı" şeklindeki asılsız iddialarla yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi.

Halk TV ile Tele1'e ise yayınlarda resmi açıklamalara rağmen gerçek dışı iddialarda bulunulduğu gerekçesiyle idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun'dan "Türkiye'nin yerli gücü" paylaşımı
Yağışlar Edirne ve Tekirdağ'daki barajlara 33 milyon 930 bin metreküp su sağladı
Türk hava sahası Süleymaniye uçuşları için kapatıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetli bir şekilde lanetliyoruz
Şanlıurfa'da yıkım kararı alınan binalarda çalışmalar başladı

Benzer haberler

RTÜK'ten yayın ilkelerini ihlal eden medya kuruluşlarına idari para cezası

RTÜK'ten yayın ilkelerini ihlal eden medya kuruluşlarına idari para cezası

RTÜK'ten Halk TV ve Show TV'ye 5'er kez program durdurma cezası

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet