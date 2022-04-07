Dolar
14.75
Euro
16.09
Altın
1,931.19
ETH/USDT
3,258.00
BTC/USDT
43,796.00
BIST 100
2,342.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin ve Ford'un Avrupa'daki İlk Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

RTÜK'ten Tele1, KRT ve Halk TV'ye verilen cezalara ilişkin açıklama

RTÜK Palandöken'de gerçekleşen ve yayın yasağı getirilen olayla ilgili Tele1, KRT ve Halk TV'ye verilen idari para cezalarının mahkemelerin verdiği, yasal olarak uymak zorunda bulunulan yayın yasaklarının "hiçe sayılmasına" ilişkin olduğunu bildirdi.

İsa Toprak   | 07.04.2022
RTÜK'ten Tele1, KRT ve Halk TV'ye verilen cezalara ilişkin açıklama

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen üst kurul toplantısında alınan müeyyide kararlarının bazı sosyal medya kullanıcıları ile bir takım basın ve yayın organları tarafından kamuoyuna farklı yansıtılarak, bazı RTÜK üyelerinin sosyal medyada "haksızca linç edildiği" belirtildi.

Palandöken'deki olaya ilişkin Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi ile Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliğince verilen yayın yasağını Halk TV'nin 7, KRT'nin 22 ve Tele1'in 3 kez ihlal ettiği bildirilen açıklamada, RTÜK'ün yasal görevinin mahkemelerin verdiği yayın yasaklarını ilan etmek ve olası ihlaller durumunda yaptırım uygulamak olduğu anımsatıldı.

Alınan kararların içeriğinin bundan ibaret olduğu kaydedilen açıklamada, "Altını kalın çizgilerle çizerek belirtmek gerekirse, üst kurulda dün alınan karar, üç medya kuruluşunun, yargı mercilerinin verdiği yayın yasaklarını ihlal etmesine yöneliktir. Verilen cezalar elim olayın gündeme getirilmesine değil, mahkemelerin verdiği ve yasal olarak uymak zorunda bulunulan yayın yasaklarının hiçe sayılmasına ilişkindir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu gerçeğin bilinerek değerlendirmelerin yapılması, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine zarar verecek yayın içerikleriyle mücadele eden RTÜK'ün iftira ve algı operasyonlarına maruz bırakılmaması istendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karantinadaki Şanghay'ın sakinleri Kovid-19 tedbirlerinin belirsizliğinden rahatsız
30 dakikada sonuç veren yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti pazartesi piyasada
Türkiye'de 10 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı
İspanya'da kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor

Benzer haberler

RTÜK'ten Tele1, KRT ve Halk TV'ye verilen cezalara ilişkin açıklama

RTÜK'ten Tele1, KRT ve Halk TV'ye verilen cezalara ilişkin açıklama