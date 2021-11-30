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RTÜK'ten babanın bebeğini darbettiği görüntülere ilişkin yayıncılara hassasiyet çağrısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Gaziantep'te bir babanın bebeğini darbettiğine dair sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin yayıncılara hassasiyet çağrısında bulundu.

Burcu Çalık Göçümlü   | 30.11.2021
RTÜK'ten babanın bebeğini darbettiği görüntülere ilişkin yayıncılara hassasiyet çağrısı

Ankara

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep'te bir babanın bebeğine uyguladığı şiddetle alakalı valilik gerekli işlemleri tesis etmiştir. Elim olaya ilişkin görüntülerin medya organlarında verilmesi ise sorumlu yayıncılıkla bağdaşmamaktadır. Yayıncılarımızdan hassasiyet beklediğimizi önemle rica ederiz."

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