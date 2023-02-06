Dolar
18.83
Euro
20.24
Altın
1,871.56
ETH/USDT
1,625.00
BTC/USDT
22,779.00
BIST 100
4,777.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'da çöken binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor Osmaniye'de çöken binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Malatya'da özel harekat polisleri enkaz altında kalan vatandaşları yaptıkları çalışmayla kurtardı
logo
Gündem

RTÜK deprem bölgesindeki radyo ve televizyonların ödemelerini erteledi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kararıyla, depremlerden etkilenen 10 ilde faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların kanal/frekans ve yıllık kullanım ücretleri, kablo-uydu lisans taksitleri ve gecikme zamları 3 ay ertelendi.

Ali Kemal Akan   | 06.02.2023
RTÜK deprem bölgesindeki radyo ve televizyonların ödemelerini erteledi

Ankara

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Kurul'un, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden sonra bölgedeki yerel yayıncıların mali yükümlülüklerini hafifleten bir dizi karar aldığı belirtildi.

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların kanal/frekans ve yıllık kullanım ücretleri, kablo-uydu lisans taksitleri ve gecikme zamlarının 3 ay ertelendiği ifade edilen açıklamada, şubat, mart nisan aylarını kapsayacak düzenlemeye göre, yayıncıların "reklam geliri Üst Kurul payı"nın da 3 ay boyunca tahsil edilmeyeceği kaydedildi.

Depremzede medya hizmet sağlayıcılarının, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikler çerçevesince yerine getirilmesi gereken ticari iletişim geliri beyannamelerinin verilme sürelerinin ise ocak, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayacak şekilde 4 ay ötelendiği belirtildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Amacımız bu zor dönemde yayıncılarımızı ve çalışanlarını rahatlatmak. Fedakarca vazife yürüterek halkımızın bilinçlenmesine büyük katkıda bulunan medya sektörüne destek vermek görevimizdir. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ödemelerin ertelenmesiyle bölgedeki yerel radyo ve televizyonların ekonomik yüklerini en aza indirgemeyi hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Eğitim Bakanı Özer: Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz
TBMM Başkanı Şentop deprem bölgesi için Meclis'te kan bağışında bulundu
Depremler sonrasında otobüs firmalarının fiyat artırdığı yönündeki iddialar inceleniyor
İskenderun Devlet Hastanesinin depremde çöken ek binasından karı koca kurtarıldı
Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Adana'ya ulaştı

Benzer haberler

RTÜK deprem bölgesindeki radyo ve televizyonların ödemelerini erteledi

RTÜK deprem bölgesindeki radyo ve televizyonların ödemelerini erteledi

RTÜK Başkanı Şahin: Yalan haber ve dezenformasyona geçit vermeyeceğiz

Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanlığına yeniden seçildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet