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RTÜK Başkanı Şahin'den siyasi reklam yasakları uyarısı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlediği siyasi reklam yasaklarına bu gece yarısı itibarıyla başlanacağını hatırlattı.

Zafer Fatih Beyaz  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
RTÜK Başkanı Şahin'den siyasi reklam yasakları uyarısı

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli yayıncı dostlarımız, YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasaktır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabileceklerdir. Önemle hatırlatırız." ifadelerini kullandı.

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