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RTÜK Başkanı Şahin'den, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yarın görülecek Narin Güran cinayeti davasına ilişkin, "İlkelere riayet etmeyen sorumsuz yayıncılar hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
RTÜK Başkanı Şahin'den, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin açıklama

Ankara

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın yarın yeni bir duruşmasının gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Duruşma sırasında ve sonrasında medyadan sorumluluk ve duyarlılık beklediklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"İlk soruşturma aşamasında maalesef yayıncılık ilkelerini zorlayan medyamızı, bu kez azami dikkatli olmaya ısrarla davet ediyorum. Amacımız gerçeklerin ortaya çıkmasıdır. Dosyaya giren gizlilik kapsamındaki delillerin ifşa edilmesi gibi sonucu akamete uğratacak tutumlardan kaçınılması şarttır. Yasamızda ve tüm yayıncılarımızın imza vererek onayladığı görsel işitsel medya etik ilkeleri sarihtir. Bu ilkelere riayet etmeyen sorumsuz yayıncılar hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır. Önemle hatırlatır, ilkeli habercilerimize teşekkür eder, başarılar dilerim."

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