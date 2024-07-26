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RTÜK Başkanı Şahin'den müzik ve klip yayınlarının kanuna uyumlu hale getirilmesi uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, aşırı cinsel içerik, argo ve küfürlü sözler içeren müzik ve klip yayınlarının, "yayıncılık ilkelerine" uyumlu hale getirilmesi uyarısında bulundu.

İsa Toprak  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
RTÜK Başkanı Şahin'den müzik ve klip yayınlarının kanuna uyumlu hale getirilmesi uyarısı

Ankara

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de müzik klibi yayıncısı televizyonların "ahlak ve edep sınırlarını aştığının" izleme uzmanları raporlarına yansıdığını bildirdi.

Müzik kanallarının yayınladıkları video kliplerinde "aşırı cinsel içerik" kullandıklarının tespit edildiğini, anılan yayıncılarda çıplaklık içeren görüntülerin "çokça" yer aldığını belirten Şahin, müzik yayıncısı radyo kanallarının ise argo ve küfürlü sözler içeren şarkıları sıklıkla çaldıklarının belirlendiğini kaydetti.

Şahin, şunları kaydetti:

"İlgili yayıncıların geleneklerimize aykırı, inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize ters olan bahse konu içerikleri kendi mekanizmaları içerisinde ivedilikle ele almaları ve 6112 sayılı Kanunumuzda yer alan yayıncılık ilkelerine uyumlu hale getirmeleri şarttır. Aksi halde Üst Kurulumuzun yasa çerçevesinde yetkisi malumdur. Yaptığımız bu ikazın hassasiyetle dikkate alınması, akabinde de milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan müzik kliplerinin titizlikle gözden geçirilmesi son derece önemlidir."

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