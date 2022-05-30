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RTÜK 4 televizyon kanalına üst sınırdan idari para cezası verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncılık ilkelerini ihlal eden Tele 1, KRT, Halk TV ve Flash Haber TV'ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Mümin Altaş   | 30.05.2022
RTÜK 4 televizyon kanalına üst sınırdan idari para cezası verdi

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) haftalık olağan toplantısında, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve ENSAR Vakfı'nın, haklarında yapılan yayınlara ilişkin şikayet başvurularını değerlendirdi.

Toplantıda, söz konusu iddiaları yayınlayan televizyon kanallarına ilişkin uzman raporları ele alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı açıklamayı yayınlayan televizyon kuruluşlarının yasa ihlali yaptığını değerlendiren Kurul, Tele 1, KRT, Halk TV ve Flash Haber TV'ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Üst Kurul, söz konusu yaptırımı, 6112 sayılı Kanun'da geçen "Yayın hizmetleri,... Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz." ifadelerinin ihlali gerekçesiyle verdi.

- FOX TV ve Tele 1'e idari para cezası

Kurul ayrıca, FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin yayın sırasında kullandığı ifadeler ve bardağı kameraya doğru fırlatmasının, sunulan haberle bağdaşmayan bir tavır olduğuna karar verdi.

Tepeli'nin yayıncılık ilkelerini ihlal ettiğine hükmeden Kurul, FOX TV'ye üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Üst Kurul, "TBMM'de seçilmiş üyelerden oluşan RTÜK'ün aldığı kararları iftira ve hakaret unsurlarıyla aşağılayıcı dil kullanarak eleştirdiği gerekçesiyle" Tele 1'e de idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

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