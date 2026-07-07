Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta, ülkesinin Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahip olduğunu belirterek, işbirliğinin daha da genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Romanya Savunma Bakanı, Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahip olduklarını söyledi Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta, ülkesinin Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahip olduğunu belirterek, işbirliğinin daha da genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Miruta, NATO Zirvesi ve Romanya-Türkiye ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Miruta, dünya genelinde zorlukların yaşandığı ve tüm ülkelerin aynı sorun için en iyi ortak çözümü belirlemesinin oldukça önemli olduğunu belirterek, "Aynı soruna 32 farklı çözüm aramak zorunda değiliz. Bu nedenle savunmayı nasıl daha iyi yapabileceğimizi, maddi gücümüzü nasıl artırabileceğimizi, üretimi nasıl yükselteceğimizi konuşuyoruz. Aslında mesele maddiyat da değil aynı zamanda hız." dedi.

Her ülkenin sahip olduğu imkanların haritalanmasına yönelik bir projeyi masaya yatıran bakanlardan birisi olduğuna işaret eden Miruta, Romanya'nın mühimmat üretimi kapasitesine sahip olduğunu ancak bazı konularda son teknolojilere sahip olmadığını söyledi.

"Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz var"

Miruta, farklı ülkelerin sahip olduğu parametreler doğrultusunda eşleşmelerin yapılabileceğini ifade ederek, Türkiye ve Romanya ilişkilerine yönelik şunları söyledi:

"Türkiye ve Romanya arasında halihazırda yürütülen projeler var, bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Otokar'ımız var. Bence gerçek şu ki, Türkiye ile Romanya arasında bir denizden daha fazlası var, yani sadece Karadeniz değil, her iki ülkenin de Karadeniz'i de aşan ortak çıkarları var." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz'deki kritik altyapının korunmasının genişletilmesi için yürütülen çalışmaların başarılı bir noktaya ulaşmasını beklediklerini aktaran Miruta, Türkiye ve Romanya arasındaki işbirliğinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Miruta, sözlerini şöyle tamamladı:

"Romanya'nın Türkiye ile mükemmel ilişkileri var. Her iki ülkenin de çıkarlarını göz önünde bulundurarak işbirliği yapmamız gerektiği çok açık. Karadeniz'i korumak ortak çıkarımız. Farklı mühimmatların ortak üretimi ortak çıkarımız. Doğu kanadının bu bölümünün güvenliğinin sağlanması ortak çıkarımız. Bu ortak çıkarlardan yola çıkarak, şu anda kesinlikle mükemmel olan ancak boş alanların da bulunduğu işbirliğini genişletmek son derece önemli."