Roma'da Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin 20. kuruluş yıl dönümüne özel resepsiyon verildi

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun büyükelçilik konutunda beraber ev sahipliği yaptığı resepsiyona İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakan Yardımcısı Valentino Valentini başta olmak üzere Türkiye'de yatırım yapan İtalyan firmalarının önde gelen temsilcileri ile İtalya'da yatırımları bulunan Türk iş insanları katıldı.

Büyükelçi Ülgen, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye-İtalya ilişkilerinin her alanda gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Fotoğraf : Barış Seçkin/AA

Ülgen, 16 aydır görev yaptığı Roma'da geçen yıl iki ülke liderlerinin katılımıyla yapılan 4. Hükümetlerarası Zirve toplantısında Türkiye ve İtalya arasında birçok alanda önemli anlaşmaların imzalanmasına tanıklık ettiğini ve bu bürokratik-siyasi taahhütlerin neredeyse her alanda yerine getirildiğine de şahit olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu da 20. kuruluş yıl dönümlerini kutlamak için bir araya geldiklerini dile getirerek, "2006 yılında kurulduk ancak 2003 yılından bu yana elde ettiğimiz başarıları vurgulamak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda bölgesel bir merkez haline geldi." dedi.

Fotoğraf : Barış Seçkin/AA

Gelecek yıllarda ortaklıklar hakkında daha fazla konuşmak için burada olduklarını ifade eden Dağlıoğlu, "İki ülke arasında kesinlikle büyüyen bir ikili yatırım ilişkisi var. Türkiye'de faaliyet gösteren 1600'den fazla İtalyan şirketi var. Yatırımları 5 milyar dolardan fazla. Yaklaşık 30 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var." diye konuştu.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin şu anda bölgesel bir merkez olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Küresel bir ekonomik güç merkezi olmak için konumumuzu büyütmek istiyoruz. Bu nedenle yakın zamanda yeni bir yatırım programı açıkladık. İmalat alanında büyümek istediğimizi görebilirsiniz. Küresel ticaret alanında da büyümek istiyoruz. İnanıyoruz ki her iki ülkenin ekonomisine de katkıda bulunabilecek kazan-kazan iş modellerine odaklanabiliriz. Her türlü işbirliğine açığız."

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakan Yardımcısı Valentini ise hem bir yatırımcı hem de bir siyasetçi olarak kuruluşundan beri tanıdığını dile getirdiği Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin oynadığı role dikkati çekerek, "Kurumunuzun, Türkiye’nin dünya siyaseti ve ekonomisinde üstlenmeye başladığı rolü nasıl büyüttüğünü, bu role nasıl eşlik ettiğini ve onu nasıl desteklediğini gördüm. Yatırım çekmenin etkili bir yolunu düşündüğümde, sizin kurumunuzu düşünüyorum. Bu boş bir iltifat değil. Bu gerçek." ifadelerini kullandı.

Valentini, bir ülkenin artık tek başına rekabet edemeyeceği ve büyüyemeyeceğinin bir gerçek olduğuna işaret ederek, bu nedenle yeteneklerin bir araya getirilmesi, istikrarlı, güvenli, karşılıklı yatırım yapmak gerektiğini ve İtalya ile Türkiye’nin bir bakıma bunu yaptığını kaydetti.

Valentini, "Bence karşılıklı ticaretimiz, zaman içinde kurulan ve iki ülke arasında gelişen çok daha derin bir ilişkinin yansımasıdır. Eminim ki tekrar görüşeceğiz ve daha iyi sonuçları kutlayabileceğiz." dedi.

Fotoğraf : Barış Seçkin/AA

Dağlıoğlu: "İzlenimler pozitif"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu resepsiyon vesilesiyle Türkiye'nin 2003 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kat ettiği mesafeyi, ulaştığı konumu, bölgesel bir merkez olarak neleri başardığını, özellikle Türkiye Yüzyılı'nda ülkenin vizyonunu paylaşıp, yeni ekonomik teşvik paketini buradaki yatırımcılara anlattıklarını aktardı.

Türkiye'de 1600'ün üzerinde İtalyan şirketin faaliyet gösterdiğini, benzer şekilde Türk şirketlerinin de havacılık ve savunma başta olmak üzere önemli yatırımları olduğuna dikkati çeken Dağlıoğlu, "Bu bağlamda bizim burada altını çizmek istediğimiz, İtalya ile Türkiye arasındaki ekonomik ortaklığı; artık daha yeni marjlarda değerlendirmek, teknoloji alanında, ileri üretim alanında ve üçüncü ülkelerde işbirliği alanında fırsatları değerlendirmek, bu alanlarda yeni açılımlar yapmak." diye konuştu.

Türkiye ile İtalya'nın genel ticaret hacminin 30 milyar dolar civarında olduğunu bildiren Dağlıoğlu, "İki liderin ortaya koyduğu hedef 40 milyar dolar. Buna ulaşmada mutlaka bu karşılıklı yatırımların ve üçüncü ülkelerde işbirliği yapmak üzere atılacak adımların önemli bir payı olacak bu hedefe ulaşmakta." değerlendirmesinde bulundu.

Dağlıoğlu, hem İtalya'da hem Roma'da şu anda büyük sanayi grupları, yatırımcıları ve siyasileri bir araya getiren "FII" isimli etkinliğin düzenlediği bilgisini paylaşarak, "Orada da yine ülkemizdeki yatırım fırsatlarını yatırımcılara anlatıyor olacağız. Yine İtalya-Türkiye arasındaki işbirliğini teknoloji alanında geliştirmek istediğimizden bahsettik. Haftaya da İtalya'da büyük bir teknoloji girişimciliği etkinliği 'We Make Future' Bologna'da yapılacak. Oraya Türkiye'den geniş bir teknoloji girişimi heyeti getireceğiz. Bu bağlamda yatırımları, karşılıklı ticarete, ekonomik ilişkileri büyütmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

Resepsiyona katılan Türkiye'de yatırım yapan İtalyan yatırımcılar ile İtalya'da yatırım yapan Türk girişimcilerden son derece pozitif geribildirimler aldığını da vurgulayan Dağlıoğlu, "Bu bağlamda genel olumlu bir hava vardı. İzlenimler pozitif, yorumlar pozitif. Umarız bunun doğrudan somut işbirliklerine, yatırımlara dönüşme dönemi de görürüz." diye konuştu.