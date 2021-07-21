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Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Rize'de şiddetli yağış sebebiyle yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam etti. Delihasan ve Arıcı'nın aileleri, Sahil Güvenlik Komutanlığınca denizde yürütülen aramaların bir bölümüne eşlik etti.

Gazi Nogay   | 21.07.2021
Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Rize

Rize'de şiddetli yağış sebebiyle yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam etti.

Kentte 14 Temmuz çarşamba akşamı etkili olan yağışa bağlı olarak meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle kaybolan merkeze bağlı Muradiye beldesinden Batuhan Delihasan (38) ile Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünden Hasan Arıcı'nın (62) bulunması için başlatılan çalışmalar 7'nci günde de sürdürüldü.

Arıcı ve Delihasan'ın bulunması için derelerde arama çalışması yapılıyor. İki ayrı noktada sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarına, 119'u dalgıç olmak üzere 328 kurtarma personeli ve 54 araçla devam edildi.

Bölgedeki derelerin Karadeniz'e döküldüğü Taşlıdere mevkisinde de Sahil Güvenlik Komutanlığınca çalışma yürütüldü.

Kayıp kişilerin aileleri denizdeki arama çalışmalarına eşlik etti

Kayıp Arıcı ve Delihasan'ın aileleri, Sahil Güvenlik Komutanlığınca denizde yürütülen aramaların bir bölümüne eşlik etti.

Sahil güvenlik botu ile ekiplerin çalışma yaptığı alana götürülen aileler, su altı görüntüleme sisteminden arama-kurtarma çalışmalarını da takip etti.

Ailelere, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ile diğer ilgililer tarafından çalışmalarla ilgili bilgi verildi.



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