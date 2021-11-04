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Rize'deki Gindeş Şelalesi 'tabiat anıtı' ilan edildi

Rize'nin Hemşin ilçesinde bulunan Gindeş Şelalesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "tabiat anıtı" olarak tescillendi.

Fikret Delal   | 04.11.2021
Rize'deki Gindeş Şelalesi 'tabiat anıtı' ilan edildi

Rize

Rize'nin Hemşin ilçesinde bulunan Gindeş Şelalesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "tabiat anıtı" olarak tescillendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hemşin Kaymakamlığının girişimleri sonucu Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize Şubesi sorumluluk alanındaki Gindeş Şelalesi'nin, doğal kaynak sebebi ile tabiat anıtı olarak tescillendiği belirtildi.

Açıklamada, eşsiz doğası ve endemik bitki örtüsü ile turizminin gözde illeri arasında yer alan Rize'de, 32 hektar alanı kapsayan Gindeş Şelalesi'nin tabiat anıtı ilan edilmesi ile turizm destinasyonuna bir yenisinin daha eklendiği vurgulandı.

Hemşin merkezden 25 kilometre uzaklıkta Kantarlı köyünde bulunan Gindeş Şelalesi tabiat anıtının 50 metre uzunluğu ile doğaseverlerin yeni adresi olmasının beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ham yol çalışmaları tamamlanmış olan Gindeş Şelalesi'nin Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından proje çalışmaları yakın zamanda başlayarak, yapılacak yürüyüş yolu, seyir terasları ve çardaklarla ziyarete açılıp bölge turizmine kazandırılması hedefleniyor. Ormanlık alanda ağaçların arasından dökülen Gindeş Şelalesi, yürüyüş tutkunlarına yeni bir rota sunuyor. Projenin tamamlanması ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olması beklenmekledir."

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