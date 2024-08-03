Rize'de taş yüklü kamyonun dereye düşme anı güvenlik kamerasında
Rize
Rize'de taş yüklü kamyonun dereye düştüğü kazada sürücü yaralandı.
Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde Hakan K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerleri aşıp dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma, İkizdere Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Rize'nin Kalkandere ilçesinde taş yüklü kamyonun dereye düşme anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi https://t.co/aVMYRi175k pic.twitter.com/xAoYgAnnGy— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 3, 2024
Ekiplerce kamyondan yaralı çıkartılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.