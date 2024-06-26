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Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor

Rize'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor.

Muhittin Sandıkçı  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor

Rize

Pazar ilçesinin Başköy, Bucak, Akbucak, Kesikköprü, Ortaırmak, Subaşı, Ardeşen ilçesinin Yukarıdurak, Özgür, Kaçkar, Armağan, Doğanay, Akkaya, Fındıklı ilçesinin Yeniköy, Devran, Cennet, Doğanay, Çamlıhemşin ilçesinin Derecik ile Güneysu ilçesinin Ballıdere köylerinde şiddetli yağışa bağlı toprak kaymaları meydana geldi.

Hasar gören ve bir kısmı ulaşıma kapanan yollarda İl Özel İdare ekipleri, 21 iş makinesi ve 25 personelle çalışma yürütüyor.

Yağışın devam ettiği bölgede emniyet, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için hazır bekletiliyor.

Yağışın aralıklı devam ettiği il genelinde bazı yollarda su birikintileri oluştu.

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