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Rize'de selden etkilenen trafolar onarıldı, elektrik kesintileri giderildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rize'de meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgede etkilenen trafoların onarıldığını ve elektriği kesilen hiçbir abone kalmadığını bildirdi.

Zeynep Beyza Kılıç   | 18.07.2021
Rize'de selden etkilenen trafolar onarıldı, elektrik kesintileri giderildi

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 14 Temmuz'da meydana gelen sel felaketi sonrasında 83 kişilik 27 ekiple çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Enerji arzının kesintisiz ve sorunsuz olarak devam ettiğine işaret edilen paylaşımda, "Bugün itibarıyla bölgede selden etkilenen hiçbir trafo, elektriği kesilen hiçbir abone kalmamıştır." ifadesine yer verildi.

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