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Rize'de sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu

Muhittin Sandıkçı   | 22.07.2021
Rize'de sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı / AA

Rize

Rize'de sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu

Rize genelinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu. ( Tunca Belediyesi - Anadolu Ajansı )

Rize genelinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.

Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.

İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.

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