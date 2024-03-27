Dolar
32.23
Euro
34.91
Altın
2,192.28
ETH/USDT
3,583.60
BTC/USDT
70,096.00
BIST 100
8,827.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya’nın başkenti Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına vatandaşlar Crocus City Hall önüne çiçek bırakıyor.
logo
Gündem

Rize'de dalgaların sürüklediği taşlar, park ve sosyal tesislere zarar verdi

Rize'de dalgaların kıyıya sürüklediği taşlar, sahil kesimindeki park ve sosyal tesislere zarar verdi.

Muhittin Sandıkçı  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Rize'de dalgaların sürüklediği taşlar, park ve sosyal tesislere zarar verdi Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı/AA

Rize

Rüzgarın etkisiyle Karadeniz'de oluşan dalgaların taşıdığı taşlar, kent merkezindeki sahil parkı ve balıkçı barınaklarına sürüklendi.

Sosyal tesis ve parklarda hasar oluşurken İslampaşa Balıkçı Barınağı dalgaların taşıdığı atıklar nedeniyle çöplerle doldu.

Balıkçıların durumu bildirdiği Rize Belediyesi ekipleri, çöplerin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize-Fındıklı Geçişi'nde bazı noktalarda ise dalgalar yola kadar ulaştı.

Yetkililer, sahil yolunda trafiği etkileyen olumsuzluk bulunmadığını, yol kontrollerini sürdürdüklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırıyı kınadı
Bakan Göktaş'tan otizmli bireylere yönelik yeni model açıklaması
AK Parti Milletvekili Özboyacı: Gazze'de artık soykırıma doğru giden bir barbarlıktan bahsediyoruz
Kalkan-17 operasyonlarında 44 göçmen kaçakçısı yakalandı

Benzer haberler

Rize'de dalgaların sürüklediği taşlar, park ve sosyal tesislere zarar verdi

Rize'de dalgaların sürüklediği taşlar, park ve sosyal tesislere zarar verdi

Rize, Trabzon ve Artvin'in yüksek kesimleri ilkbaharda beyaza büründü

Adalet Bakanı Tunç: Vatandaşlarımızın adalete güvenini tesis etmenin gayreti içerisindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet