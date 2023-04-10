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Rize'de 91 afetzede ailenin yeni konutları kura ile belirlendi

Rize'de meydana gelen sel, heyelan ve yangınlardan etkilenen 91 ailenin yeni konutları kurayla belirlendi.

Muhittin Sandıkçı  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
Rize'de 91 afetzede ailenin yeni konutları kura ile belirlendi

Rize

TOKİ Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında merkeze bağlı Salarha beldesinde yapımı tamamlanan 465 konuttan 91'inin, farklı tarihlerde yaşanan afetlerden etkilenen ailelere teslimi için kura çekimi gerçekleştirildi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde noter huzurunda yapılan kurada, hak sahibi ailelere teslim edilecek daireler belirlendi.

Kura çekimine, AFAD İl Müdür Vekili Samittin Aydın ve aileler katıldı.

Yeni konutları belirlenen hak sahipleri, 45 günlük yasal süre içerisinde anahtarlarını teslim alabilecek.

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