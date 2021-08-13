Euro
10.05
Dolar
8.55
BIST 100
1,447.03
Altın
1,759.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi afet bölgesinde bulunan Yeni Camii’de cuma namazının ardından halka hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi afet bölgesinde bulunan Yeni Camii’de cuma namazının ardından halka hitap ediyor.
logo
Gündem

Rize ve Artvin için aşırı sağanak, Doğu Karadeniz için çok kuvvetli sağanak uyarısı

Cüneyt Kemal Özkök   | 13.08.2021
Rize ve Artvin için aşırı sağanak, Doğu Karadeniz için çok kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde yarın günün ilk saatleri itibarıyla yer yer aşırı (100 kilogram üzeri/metrekare) sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Rize'de bu akşam saatleri itibarıyla yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bu yağışların yarın günün ilk saatleri itibarıyla Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde de yerel olması öngörülüyor.

Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde ise yarın aynı saatler itibarıyla yer yer aşırı (100 kilogram üzeri/metrekare) sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 4 milyar 620 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Rize Valisi Kemal Çeber, kentte Kovid-19 vaka sayılarının hızla arttığını açıkladı
TURKOVAC aşısının delta varyantına karşı etkisi araştırılıyor
Kovid-19 salgınında düşük riskli il sayısı artıyor
İsrail'de 50 yaş üstüne ve sağlık çalışanlarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

Benzer haberler

Rize ve Artvin için aşırı sağanak, Doğu Karadeniz için çok kuvvetli sağanak uyarısı

Rize ve Artvin için aşırı sağanak, Doğu Karadeniz için çok kuvvetli sağanak uyarısı

Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Aydın'da dün sıcaklık rekoru kırıldı

Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı

Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı
Meteorolojiden Van için sel ve su baskını uyarısı

Meteorolojiden Van için sel ve su baskını uyarısı