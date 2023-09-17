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Rize ile Artvin için kuvvetli yağış uyarısı

Rize ile Artvin'in kuzeyi için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Yeşim Sert Karaaslan  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Rize ile Artvin için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren doğu ilçeleri başta olmak üzere Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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