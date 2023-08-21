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Rize için yerel şiddetli yağış uyarısı

Rize için yerel şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Rize için yerel şiddetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Rize'de bu akşam saatlerinde yerel olarak şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



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