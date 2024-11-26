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Rize, Artvin ve Ardahan için kuvvetli kar uyarısı

Rize, Artvin ve Ardahan için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Rize, Artvin ve Ardahan için kuvvetli kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerindeki yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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