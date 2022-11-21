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Rektörler terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'ne karanfil bıraktı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler, olayın yaşandığı alana karanfiller bırakılarak anılıyor.

Mehmet Yusuf Melikoğlu   | 21.11.2022
Rektörler terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'ne karanfil bıraktı Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 vatandaşın yaralanmasına yol açan terör saldırısının meydana geldiği alana ziyaretler sürüyor.

İstanbul Üniversitesi koordinesinde kentte bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri de cübbelerini giyerek patlamanın yaşandığı alana geldi.

Gazetecilere açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, kentteki üniversiteler olarak terör saldırısını lanetlediklerini söyledi.

Saldırıyla Türk milletinin tarih boyunca birlikte yaşama, farklı düşünce ve kültürdeki insanlara huzur ve mutluluk getirme çabasına darbe indirilmek istendiğini kaydeden Ak, "Devletimizin ve milletimizin kararlılığı, bu tarihi yönünün daha da güçlendiğini gösterdi. Bundan sonra daha fazla birlikte yaşamanın gururunu taşıyacağımıza inanıyoruz. Türk milleti bir bütünlük içerisindedir. Hem kendi vatandaşları hem de ülkemize gelen misafirlerimiz için daha fazla güven içerisindedir." diye konuştu.

Açıklamanın ardından rektörler, patlamanın olduğu alanda oluşturulan platforma karanfil bıraktı.

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