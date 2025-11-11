Dolar
Gündem, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü iddianamesi

Reklam ihalelerinde 12 milyon 601 bin lira kamu zararı oluştuğu iddiası

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu elebaşılığında kurulan suç örgütünün, reklam alanları ihalesinde 12 milyon 601 bin lira kamu zararı oluşturduğu iddia edildi.

Hasan Hüseyin Kul  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Reklam ihalelerinde 12 milyon 601 bin lira kamu zararı oluştuğu iddiası

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 2023 yılında İstanbul genelinde 44 lokasyonda bulunan toplam 5 bin 610 metrekarelik parapet, pano ve billboard tipi reklam uygulamalarının 1 yıl süreyle işletmeye verilmesinin ihaleye çıkarıldığı anlatıldı.

İBB tarafından bu iş için yapılan ihalede, işi üstlenebilecek firmaların bu ihaleye girmesine engel olunduğu, başka bir firmanın bulunmadığı ve ihalenin 26 milyon lira artı KDV ile İBB iştirak şirketi Kültür AŞ'ye "adrese teslim olarak" verildiği iddiası iddianamede yer aldı.

Kültür AŞ'nin ise ana ihaleyi kısımlara ayırmak suretiyle 3 ayrı alt ihale yaptığına değinilen iddianamede, bu alt ihalelerde, ana ihalenin idari şartnamesinde istenen mali ve teknik yeterlilik ile niteliklerinin hiçbirisinin istenmediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Davet usulü ile yapılan bu alt ihalelerin hepsinin örgütün sistematik işleyişi dahilinde gerçekleştiği ve buradan haksız bir menfaat elde edilerek "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne gelir sağlandığı vurgulandı.

Bu kapsamda, alt ihalelerin örgüte müzahir firmaların üzerinde bırakıldığı ve bu yüzden 12 milyon 601 bin lira tutarında kamu zararının oluştuğu kaydedildi.

İddianamede, bu suçtaki eylem delilleri olarak bilirkişi raporu, vergi raporu, MASAK raporu, tanık beyanları, HTS-Baz verileri, kolluk araştırma tutanakları ve bir kısım şüphelilerin itiraf mahiyetindeki beyanları gösterildi.

Suça konu ihalede bilirkişi raporunda sorumlulukları tespit olunan şüpheliler Adem Tuncay, Kağan Sürmegöz, Gürkan Akgün, Ramazan Gülten, Can Akın Çağlar'ın ihaleye katılma yeterliliğine sahip olan kişilerin ihaleye katılmalarını engelleyerek ihale mevzuatı uyarınca gizli kalması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlayarak üzerlerine atılı "ihaleye fesat karıştırma" suçunu işlediklerinden eylemlerine uyar şekilde ayrı ayrı cezalandırılmaları iddianamede istendi.

İddianamede, örgüt elebaşısı şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticilerinden şüpheliler Murat Ongun ve Fatih Keleş'in de "ihaleye fesat karıştırma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.

İlgili konular
