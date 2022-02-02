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Regaip Kandili yarın idrak edilecek

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili yarın idrak edilecek.

Fırat Taşdemir   | 02.02.2022
Regaip Kandili yarın idrak edilecek

Ankara

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin Akbaş, AA muhabirine, Regaip Gecesi'nin rağbet ve isteklerin yalnızca Allah'a yönelik olması gerektiğini hatırlattığını söyledi.

Müslümanın, arzu, tutku ve heveslerinin esiri olmamasının önemine değinen Akbaş, "Bizler, nefislerimize hakim olmayı öğrenmeliyiz, Rabbimize yönelmeliyiz." dedi.

Regaip Gecesi'nde namaz kılma, dua etme devamında ise cuma günü oruç tutma tavsiyesinde bulunan Akbaş, "Bu gece ibadetler için kendimize zaman ayıralım. Bizi asıl mutluluğa eriştirecek olan Allah'ı zikretmek, hatırdan ve gönülden çıkarmamaktır." ifadelerini kullandı.

Müslümanların kalplerini her türlü kin, nefret ve intikam duygularından arındırması gerektiğini vurgulayan Akbaş, Regaip Gecesi'nde akrabaları aramanın ve komşularla hediyeleşmenin çok önemli olduğunu kaydetti.

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Regaip Kandili yarın idrak edilecek

Regaip Kandili yarın idrak edilecek