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Regaip Kandili idrak ediliyor

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" ilk başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili idrak ediliyor.

11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Regaip Kandili idrak ediliyor Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

Ankara

Sakarya

Sakarya'da vatandaşlar, akşam namazıyla beraber camilere gelerek ibadet etti.

Cemaat, kent merkezindeki tarihi Orhan Gazi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi.

Kocaeli

Kocaeli'de vatandaşlar, tarihi Orhan, Fevziye ve Yeni Cuma camilerinde kandil dolayısıyla düzenlenen programlara ilgi gösterdi.

Fevziye Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Düzce

Regaip Kandili dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesinde program düzenlendi.

İlçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

Bartın

Bartın'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Şadırvan Camisi'ni dolduran cemaate yatsı namazının ardından ikramlarda bulunuldu.

Bolu

Bolu'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Yıldırım Bayezid Camisi'nde vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Erzurum

Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren camiler dolmaya başladı.

Başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Camii ve Muratpaşa Camii olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.

Düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.

Vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ağrı

Ağrı’da da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Merkez Camisi’nde düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim okundu.

Vaazla devam eden programın ardından cami çıkışında Türk Kızılay tarafından vatandaşlara helva ikram edildi.

Kars

Kars’ta da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Sultan Alparslan Camisi'nde düzenlenen programda dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Ardahan

Ardahan'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Yeni Mahalle'deki Hacı Mikailefendi Camisi'nde düzenlenen programda Gazze için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ikramı yapıldı.

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