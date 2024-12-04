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Refüje çarpan tır nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolu 2 saat ulaşıma kapalı kaldı

Çorum'un Alaca ilçesinde patates yüklü tırın makas atarak refüje çarpması sonucu Çorum-Yozgat kara yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Serdar Coşkun  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Refüje çarpan tır nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolu 2 saat ulaşıma kapalı kaldı Fotoğraf: Serdar Coşkun/AA

Çorum

Abilov Abil (56) idaresindeki 99-OZ-139 Gürcistan plakalı patates yüklü tır, Çorum-Yozgat kara yolu, Alaca ilçesi girişinde makas attıktan sonra refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalan yolda araç kuyruğu oluştu.

Tırın dorsesinin çekici ile kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

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Refüje çarpan tır nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolu 2 saat ulaşıma kapalı kaldı
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