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Refakatçisi olmayan depremzede çocukların teslim edileceği yer ve irtibat numaraları paylaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde refakatçisiz çocukların teslim edilebileceği yerleri ve irtibat numaralarını paylaştı.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 08.02.2023
Refakatçisi olmayan depremzede çocukların teslim edileceği yer ve irtibat numaraları paylaşıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremden sağ kurtulan ve refakatçisi olmayan çocuklar için vatandaşların Kahramanmaraş'ta 0506 599 40 46 ile 0505 452 52 58, Adana'da 0553 160 48 48, Adıyaman'da 0505 553 30 32, Diyarbakır'da 0507 112 37 81 ile 0532 596 32 40, Gaziantep'te 0532 341 14 88 ile 0533 647 29 67, Hatay'da 0553 308 10 86, Kilis'te 0505 549 40 65, Malatya'da 0535 956 48 76, Şanlıurfa'da 0505 584 38 71, Osmaniye'de 0505 797 92 58 nolu telefon numaralarından ihbarda bulunması gerekiyor.

Öte yandan, Ankara, Yozgat, Kayseri, İstanbul ve Mersin'de de depremden etkilenen çocukların teslim edilebileceği yerlerin irtibat numaraları da paylaşıldı.

Buna göre, Ankara İl Müdürlüğüne 0505 292 05 18, Yozgat İl Müdürlüğüne 0554 136 32 66, Kayseri İl Müdürlüğüne 0507 959 05 76, İstanbul İl Müdürlüğüne 0543 828 20 81 ve Mersin İl Müdürlüğüne 505 359 54 18 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

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