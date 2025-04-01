Ramazan Bayramı'nın son gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle, yollarda yoğunluk arttı.
Ankara
Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul'un ana arterlerinde ve toplu taşıma noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Ankara istikametinde, Göztepe mevkisinden başlayarak Kartal'a kadar aralıklarla yoğunluk gözlemleniyor. Ters istikamette ise Pendik, Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı mevkilerinde trafik ağır ilerliyor.
#Canlı: Bayram tatili dönüşünde Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli Bekirdere Rampası mevkiinde trafik yoğunluğu yaşanıyor https://t.co/ZETHHDp8WA— AA Canlı (@AACanli) April 1, 2025
TEM Otoyolu'nda Ankara yönünde Ataşehir'de, Edirne yönünde ise Sultanbeyli-Çamlıca gişeleri arasında yoğunluk yaşanıyor.
Şile Otoyolu'nda ise Çekmeköy-Ümraniye arasında trafik akışı yavaşlıyor.
Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik Uzunçayır'a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunluk ise Ataşehir'e kadar uzanıyor.
Avrupa Yakası'nda, TEM otoyolunda Gaziosmanpaşa'dan başlayan trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.
D-100 kara yolunda ise Cevizlibağ-Haliç ile Okmeydanı-15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Yenibosna-Avcılar arasında da yoğunluk sürüyor.
Sahil yolunda Karaköy-Dolmabahçe arasında, özellikle araçlarıyla gezintiye çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkati çekiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 17.00 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 60, Avrupa Yakası'nda yüzde 47 olarak ölçüldü.
Toplu taşıma hatlarında da yoğunluk gözlemlenirken, özellikle Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarında aktarma noktalarında kalabalık oluştu.
Bayram tatilinin son gününü dışarıda değerlendiren vatandaşlar Üsküdar sahili, Beylerbeyi, Nakkaştepe, Salacak ve Çamlıca Tepesi'nde vakit geçirdi.
Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor
Ramazan Bayramı dolayısıyla Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.
Ramazan Bayramı'nın son gününde tatili şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğuna başlamasıyla kara yolunda yoğunluk oluştu.
Memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenlerin kullandığı Konya-Ankara kara yolu güzergahında bulunan Kulu ilçesindeki Kulu Kavşağı'nda, birçok şehri birbirine bağlayan nokta olması dolayısıyla yoğunluk artıyor.
Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.
Bayram için memleketlerine gidenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de bayramın 3. gününde trafik yoğunluğunu artırdı.
Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan yoğunluk sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
Trafik polisleri de ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.
Kara yolundaki trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.