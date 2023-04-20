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Ramazan Bayramı'nda 164 bin 686 jandarma, emniyet ve sahil güvenlik personeli görev yapacak

Ramazan Bayramı öncesi ve süresince trafik tedbirlerine yönelik jandarma, emniyet ve sahil güvenlikten toplam 25 bin 305 ekipte 164 bin 686 personel görev yapacak.

Sefa Şahin  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Ramazan Bayramı'nda 164 bin 686 jandarma, emniyet ve sahil güvenlik personeli görev yapacak Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Seymenoğlu, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantıda, Ramazan Bayramı trafik tedbirlerine ilişkin basın mensuplarını bilgilendirdi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst seviyede sağlamak için ülke genelinde trafik tedbirleri alındığını belirten Seymenoğlu, jandarma ve emniyetin dronla da havadan denetim yaptığını bildirdi.

Seymenoğlu, bayramda yağışlı havanın trafik güvenliğini olumsuz etkileyebileceğini belirterek, vatandaşların yola çıkmadan önce güzergahlardaki hava durumunu takip etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Hava ve deniz araçlarıyla dedektör köpek kullanılacak

Trafik tedbirleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 25 bin 305 ekipte 164 bin 686 personelin görev yapacağını aktaran Seymenoğlu, 1174 hava aracı, 357 deniz aracı ve 835 dedektör köpek kullanılacağını bildirdi.

Seymenoğlu, denetimlerde 4 bin 260'ı trafik ve 105 bin 255'i diğer birimlerden olmak üzere toplam 109 bin 515 jandarma, 11 bin 369'u trafik olmak üzere 51 bin 769 emniyet, 842 karargah ve hareket merkezi personeli olmak üzere toplam 3 bin 402 sahil güvenlik personelinin görev yapacağını kaydetti.

Ömer Seymenoğlu, bayramda emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla önlemler alındığını aktararak, yolculuk edenlere "Bu yolda sana çok güveniyoruz", "Kemerim hep aklımda", "Bayramınız kemerli olsun" ve "Trafikte her yıl daha iyiye" sloganlarıyla bilgilendirmeler yapılacağını açıkladı.

Toplantıda, İstanbul, Samsun, Konya, Bolu, Edirne, Erzincan ve Muğla'daki trafik denetim noktalarına canlı bağlanılarak, son duruma ilişkin bilgi alındı.

Toplantıya, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail
Balıbek, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Adem Çakıcı ve Ahmet Şengün, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tümamiral Cengiz Fitoz, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz ve GAMER Başkanı Hakan Kafkas da katıldı.

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