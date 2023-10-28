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Radyasyon Güvenliği Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılması kararlaştırıldı.

Gülşen Çağatay  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Radyasyon Güvenliği Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 27 Temmuz 1985 tarihli 85/9727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Radyasyon Güvenliği Tüzüğü" yürürlükten kaldırıldı.

Öte yandan, Nükleer Düzenleme Kurumunun "Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği"nin radyasyon alanlarının izlenmesiyle ilgili 16. maddesinin de yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

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