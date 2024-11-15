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Gündem

PTT'den "Yüreğimde Filistin" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT AŞ tarafından "Yüreğimde Filistin" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Seda Tolmaç  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
PTT'den "Yüreğimde Filistin" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 29 lira (85 x 60 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile pula ait 87 lira bedelli ilk gün zarfı ile içerisinde 29 lira bedelli anma pulu (85 x 60 mm boyutunda), 3x 29 lira bedelli seri numaralı anma pullar (85 x 60 mm boyutunda), (85 x 60 mm boyutunda), (90 x 60 mm boyutunda) ve 58 lira bedelli ilk gün zarfının bulunduğu 750 lira bedelli portföyün abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve şirkete ait www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla PTT Pul Müzesi'nde "Yüreğimde Filistin 15.11.2024 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılıyor.

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