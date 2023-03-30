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PTT'den "Türkiye'nin Otomobilleri" konulu anma pulu

PTT AŞ, "Türkiye'nin Otomobilleri" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Merve Özlem Çakır  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
PTT'den "Türkiye'nin Otomobilleri" konulu anma pulu

Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'nin Otomobilleri" konulu 2x10 lira bedelli (36x52 milimetre boyutunda) anma pulu ve 30 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün PTT Pul Müzesi'nde "Türkiye'nin Otomobilleri 30.03.2023 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

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