Dolar
18.19
Euro
18.16
Altın
1,731.17
ETH/USDT
1,582.30
BTC/USDT
20,474.00
BIST 100
3,164.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

PTT'den "Büyük Zafer'in 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT AŞ, "Büyük Zafer'in 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını bugün tedavüle sundu.

Merve Özlem Çakır   | 30.08.2022
PTT'den "Büyük Zafer'in 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Ankara

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Büyük Zafer'in 100. Yılı" konulu 7,50 lira (90x46 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 18 lira bedelli ilk gün zarfı tedavüle çıkarıldı. Aynı zamanda söz konusu pul ve zarfla birlikte 7,50 lira bedelli seri numaralı blok pulun (72x92 milimetre boyutunda) da içinde bulunduğu portföy, 100 lira bedelle PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satılacak.

Bu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün Sera Kütahya AVM'de "Büyük Zafer’in 100. Yılı 30.08.2022 KÜTAHYA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Filenin Efeleri’ni" Slovenya'da yalnız bırakmadı
PTT'den "Büyük Zafer'in 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı
Bakan Soylu, yerli ve milli pasaportun üretimini başlattı

Benzer haberler

PTT'den "Büyük Zafer'in 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT'den "Büyük Zafer'in 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümü Milli Mücadele kahramanlarının torunlarıyla kutlanacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan'ın milletimizin sabrını zorlaması yüz yıllık kuyruk acısının yansımasıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan'ın milletimizin sabrını zorlaması yüz yıllık kuyruk acısının yansımasıdır
SAT komandoları engellilerle İstanbul Boğazı'nda '100. Yıl Zafer Dalışı' yaptı

SAT komandoları engellilerle İstanbul Boğazı'nda '100. Yıl Zafer Dalışı' yaptı
100 dağcı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Ağrı Dağı’nın zirvesinde kutlayacak

100 dağcı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Ağrı Dağı’nın zirvesinde kutlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet