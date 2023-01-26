PTT'den "Anıt Ağaçlar" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı
PTT, "Anıt Ağaçlar" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.
Ankara
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Anıt Ağaçlar" konulu anma pulu ile söz konusu pula ait 30 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinde, şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile bugün "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "Anıt Ağaçlar 26.01.2023 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.