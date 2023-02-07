PTT, deprem bölgesine yönelik bireysel yardımları ücretsiz ulaştıracak
PTT AŞ, depremden etkilenen bölgelere yapılacak bireysel yardımları, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz şekilde ulaştıracağını duyurdu.
Ankara
Paylaşımda kullanılan infografikte ise şunlar kaydedildi:
"Size en yakın PTT iş yerlerimize gelerek ihtiyaç listesinde belirtilen bireysel yardım malzemelerini ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz yardım malzemelerinin yeni/kullanılmamış olmasını önemle rica ederiz."
Yardım malzemeleri listesinde şu ürünler bulunuyor:
- Elektrikli ısıtıcı
- Kadın-erkek-çocuk kışlık her türlü giyim eşyası
- Bebek bezi
- Kişisel temizlik ve hijyen malzemesi
- Çocuk maması
- Powerbank
- Yorgan, yastık, battaniye, uyku tulumu
- Su ısıtıcısı, cep ısıtıcısı
- Çay, kahve, konserve, kuru gıda, tava, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal, kaşıkAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.