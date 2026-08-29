PTT AŞ tarafından "Mohaç Meydan Muharebesi'nin 500. Yıl Dönümü” konulu anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

PTT’den "Mohaç Meydan Muharebesi’nin 500. Yıl Dönümü” konulu anma pulu ve ilk gün zarfı PTT AŞ tarafından "Mohaç Meydan Muharebesi'nin 500. Yıl Dönümü” konulu anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 45 lira (50x90 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinden satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğü/ANKARA" adresinde "Mohaç Meydan Muharebesi'nin 500. Yıl Dönümü 29.08.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.