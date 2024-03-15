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Gündem, Yapay zeka

Prof. Dr. Adıgüzel: Yapay zekaya haber hazırlatırken, kötü sonuçların olabileceğinin de farkında olmamız gerekiyor

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Yapay zekaya haber hazırlatırken; yaptığınız haberin bir insanın, bir ulusun, bir devletin, bir toplumun neredeyse kaderini etkileyecek kadar kötü sonuçları olabileceğinin de farkında olmanız gerekiyor." dedi.

Çağdaş Çetindemir  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Prof. Dr. Adıgüzel: Yapay zekaya haber hazırlatırken, kötü sonuçların olabileceğinin de farkında olmamız gerekiyor

İstanbul

Anadolu Ajansı (AA) Teyit Hattı'na konuşan Adıgüzel, gazeteciliğin dijitalleşmeyle birlikte form değiştirdiğini, bunun da fırsatları ve tehditleri beraberinde getirdiğini söyledi.

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adıgüzel, "Biz teknolojiyi, yapay zekayı, SEO'yu kullanarak daha iyi bir gazetecilik yapma imkanı bulabilirken eğer bu araçları dikkatli kullanmazsak, hak etmediğimiz, istemediğimiz şekilde de mesleğimize, topluma, kurumlara, kişilere ve devletlere zarar verecek sonuçlara neden olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Veri setinde yanlış bilgi olması, yapay zekayı dezenformasyon üreticisine dönüştürebilir mi?" sorusunu Adıgüzel, "Eğer dijital ortamdaki yanlış bir veriyse, yapay zeka da o yanlış veriyi çekerek sizin haber kurgunuzu yapabilir." diye yanıtladı.

"Yapay zekaya hazırlattığınız Gazze haberini Türkiye'de servis edebilir misiniz?"

Yapay zeka araçlarının Türkiye'de ve uluslararası ajanslarda artık sık kullanıldığını belirten Adıgüzel, verilerin nereden alındığı kontrol edilmeden bir haberin servis edilmesinin büyük bir riski de beraberinde getirebildiğini söyledi.

Adıgüzel, şunları anlattı:

"Şu anda devam eden Hamas’la İsrail arasındaki bu çatışmayı veya İsrail’in Hamas’a uyguladığı, Filistin’e uyguladığı bu neredeyse soykırıma varan savaşla ilgili yapay zekaya bir şey sorun. Bunun karşısında nasıl bir cevap verecek acaba? Siz Türkiye kamuoyuna yapay zekaya hazırlattığınız böyle bir haberi servis edebilir misiniz?"

Söz konusu haberlerin uluslararası haber ajanslarından çekilerek hazırlanacağını ifade eden Adıgüzel, şunları aktardı:

"O haber ajanslarının da özellikle bir tarafı tutarak dezenformasyona açık kapı bırakan çok fazla veri paylaştığının farkındayız ve bilincindeyiz. Dolayısıyla yapay zekaya haber hazırlatırken; yaptığınız haberin bir insanın, bir ulusun, bir devletin, bir toplumun neredeyse kaderini etkileyecek kadar kötü sonuçları olabileceğinin de farkında olmanız gerekiyor."

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