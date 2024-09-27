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Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü İstanbul'da kutlandı

Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kaan Bozdoğan  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü İstanbul'da kutlandı Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Kutlamalar kapsamında, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Baybars Küçükatay'ın taktik komutasındaki, aralarında denizaltı ve hücumbotlarının da bulunduğu 15 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirildi.

Yaklaşık yarım saat süren tören sırasında Yahya Kemal Beyatlı'nın "Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor?" şiirini okuyan bahriyeliler, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'taki türbesini selamladı.

Türkiye'nin ilk amfibi hücum gemisi ve dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu'nun öncülüğünde gerçekleşen geçit töreni, Boğaz'ı gören noktalardan vatandaşlarca ilgiyle izlendi.


Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

Bu arada, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında 27 Eylül 2024'te Deniz Kuvvetlerimize ait 13 gemi ile 13 liman ziyareti gerçekleştirilecek. Gemiler 10.00-16.00 arası ziyarete açık olacak." ifadesi kullanıldı.

Halkın davet edildiği etkinlik kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 13 gemiden biri, Dolmabahçe'ye demirledi ve ziyarete açıldı.

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