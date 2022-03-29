Dolar
14.83
Euro
16.31
Altın
1,920.19
ETH/USDT
3,387.60
BTC/USDT
47,394.00
BIST 100
2,188.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'nda konuşuyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılıyor
logo
Gündem

Polisten akaryakıt istasyonunda gümrük kaçağı sevkiyatına suçüstü

Edirne'de polis ekipleri, bir akaryakıt istasyonunda tırdan ticari araca yüklenen çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi.

Salih Baran   | 29.03.2022
Polisten akaryakıt istasyonunda gümrük kaçağı sevkiyatına suçüstü Kaynak: Edirne Emniyet Müdürlüğü

Edirne

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı yolunda bir akaryakıt istasyonunda yabancı plakalı bir tırdan ticari araca koliler yüklendiği istihbaratı üzerine bölgeye hareket etti.

Yapılan aramada, kaçak 13 bin 716 gözlük ve 58 araç motor parçası ele geçirildi.

V.M, G.K. ve M.H. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghay'da karantina nedeniyle çevrim içi gıda siparişleri aksıyor
Türkiye'de 14 bin 364 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 61 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vakaları üç büyük ilde azaldı
İspanya bundan böyle Kovid-19'a grip muamelesi yapacak
Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina ilan edildi

Benzer haberler

Polisten akaryakıt istasyonunda gümrük kaçağı sevkiyatına suçüstü

Polisten akaryakıt istasyonunda gümrük kaçağı sevkiyatına suçüstü

Balkan Şehitleri 109. yılında Edirne'de törenle anıldı