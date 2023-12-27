Dolar
29.39
Euro
32.67
Altın
2,076.74
ETH/USDT
2,354.10
BTC/USDT
43,311.00
BIST 100
7,260.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Polis Akademisindeki eğitimlerini tamamlayan 26 bin 731 personel emniyet teşkilatına katıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığındaki eğitimleri başarıyla tamamlayan 26 bin 731 personelin emniyet teşkilatına katıldığı bildirildi.

Yusuf Soykan Bal  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Polis Akademisindeki eğitimlerini tamamlayan 26 bin 731 personel emniyet teşkilatına katıldı

Ankara

Polis Akademisi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2023 yılında Polis Akademisinden, 1098 komiser yardımcısı, 23 bin 819 polis memuru, ⁠1814 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 26 bin 731 personel, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Emniyet Teşkilatımıza katılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ara atamalar
Polis Akademisindeki eğitimlerini tamamlayan 26 bin 731 personel emniyet teşkilatına katıldı
İletişim Başkanı Altun'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamasına tepki
TEM Otoyolu Ankara yönü, Hereke kesiminden itibaren ulaşıma açıldı
Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Benzer haberler

Polis Akademisindeki eğitimlerini tamamlayan 26 bin 731 personel emniyet teşkilatına katıldı

Polis Akademisindeki eğitimlerini tamamlayan 26 bin 731 personel emniyet teşkilatına katıldı

Çin siyasetine 2023’te “kayıp bakanlar” damga vurdu

Türk Devletleri Teşkilatı, 2023'te en aktif yıllarından birini yaşadı

Türk dış politikasında yılın ikinci yarısında Filistin meselesi öne çıktı

Türk dış politikasında yılın ikinci yarısında Filistin meselesi öne çıktı
Finansal piyasalarda 2023 böyle geçti

Finansal piyasalarda 2023 böyle geçti
İstanbul havalimanlarını kullanan yolcu sayısı 100 milyonu geçti

İstanbul havalimanlarını kullanan yolcu sayısı 100 milyonu geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet