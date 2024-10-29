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Polis adayları Cumhuriyet'in 101. yılını ışıklı koreografi gösterisiyle kutladı

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyet'in 101. yılı onuruna ışıklı koreografi gösterisi yaptı.

Kemal Özdemir  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Polis adayları Cumhuriyet'in 101. yılını ışıklı koreografi gösterisiyle kutladı

Erzincan

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Erzincan POMEM'de eğitim gören 468 polis adayı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında okulun bahçesinde bir araya geldi.

Üniformalı olarak yan yana gelen polis adayı öğrenciler, koreografi çerçevesinde sıralanarak "Erzincan POMEM 101 yıl" yazısını oluşturdu, 568 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Dron ile havadan çekilip Erzincan Valiliği sosyal medya hesaplarından paylaşılan gösteri, beğeni topladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Erzincan POMEM öğrencilerinin Cumhuriyet'in 101. yılı onuruna unutulmaz bir ışıklı koreografi gösterisi düzenlediği belirtilerek, "Cumhuriyet'in ışığında, geleceğe umutla bakan gençlerimizin hazırladığı bu özel gösteriyi gururla izledik. Bu özel günde Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadık." ifadesine yer verildi.

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Polis adayları Cumhuriyet'in 101. yılını ışıklı koreografi gösterisiyle kutladı

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