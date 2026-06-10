Dünyada 170 milyondan fazla kadını etkileyen Polikistik Over Sendromu'nun (PKOS) ismi, hastalığın sadece yumurtalıklarla sınırlı olmadığının tespit edilmesi üzerine "Poliendokrin Metabolik Over Sendromu" (PMOS) olarak değiştirildi.

PKOS hastalığının tüm vücudu etkilediği belirlendi, adı PMOS oldu Dünyada 170 milyondan fazla kadını etkileyen Polikistik Over Sendromu'nun (PKOS) ismi, hastalığın sadece yumurtalıklarla sınırlı olmadığının tespit edilmesi üzerine "Poliendokrin Metabolik Over Sendromu" (PMOS) olarak değiştirildi.

Uluslararası PMOS konsorsiyumu üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, hastalığın yeni tanımlamasına ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Yıldız, dünyada her 8 kadından birinde görülen adet düzensizliği, tüylenme, kilo kontrolü sorunları ve kısırlık gibi ciddi tablolara yol açan Polikistik Over Sendromu (PKOS) için tıp dünyasında bir paradigma değişiminin gerçekleştiğini belirtti.

Hacettepe Üniversitesinde 25 yılı aşkın süredir konuya ilişkin uluslararası çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Prof. Dr. Yıldız, isim değişikliği önerisini ilk kez 2012 yılında, ABD'de düzenlenen ve Amerikan Ulusal Sağlık Enstitülerinin (NIH) ev sahipliği yaptığı toplantıda gündeme getirdiklerini anlattı.

Prof. Dr. Yıldız, 14 yıl süren küresel araştırmalar, binlerce hastanın takibi, 56 ulusal ve uluslararası kuruluşun ortak katkısı sonucunda yayımlanan küresel uzlaşı raporuyla önerilerinin resmiyet kazandığını ifade ederek "Artık karşımızda sadece yumurtalıklara sıkışmış bir hastalık yok, PMOS var." dedi.

"Sorun yumurtalık kisti değil, hormonlar ve metabolizma"

Halk arasında "yumurtalıkta kistler var" denilerek kadınların yıllarca yanlış ya da eksik bilgi sahibi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eski isim olan PKOS, karmaşık bir hormonal ve metabolik bozukluğu sadece yumurtalıktaki küçük su keseciklerine (kistlere) indirgiyordu. Oysa bu hastalıkta sanılanın aksine cerrahi olarak ameliyat edilmesi gereken 'anormal yumurtalık kistleri' bulunmuyor. Hastalığın temelinde insülin direnci, kronik mikropsuz iltihaplanma, hormonal dengesizlikler ve yağ metabolizması bozuklukları yatıyor. Yeni isim olan 'Poliendokrin Metabolik Over Sendromu' (PMOS), hastalığın sadece üreme sistemini değil, tüm vücudu ve metabolizmayı etkileyen çok sistemli yapısını tam olarak ortaya koyuyor."

"Kadın sağlığına bütüncül yaklaşıyoruz"

İsim değişikliğinin klinik uygulamalarda ve kadınların hayatında neler değiştireceğine ilişkin de Yıldız, "Yıllarca sadece yumurtalıklara odaklanılması yüzünden milyonlarca kadına teşhis konulmasında çok geç kalındı, yanlış tedaviler uygulandı." dedi.

Prof. Dr. Yıldız, PMOS dönemiyle birlikte artık kadın sağlığına bütüncül yaklaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu değişim sayesinde kadınlar, diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp damar hastalıkları gibi uzun vadeli risklerden çok daha erken korunacak, her hastanın kendi metabolik şifresine uygun kişiselleştirilmiş tedaviler geliştirilecek. Bu sadece bir isim değişikliği değil, dünyadaki milyonlarca kadına bütüncül ve kişiselleştirilmiş tedavi kapısını açan yeni bir milattır. PMOS'lu kadınlar artık sorunun yumurtalık kistlerinden ibaret olmadığını, bunun uzun vadede her yönüyle yönetilebilir hormonal ve metabolik bir süreç olduğunu görecekler."