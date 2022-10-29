Dolar
18.59
Euro
18.53
Altın
1,644.71
ETH/USDT
1,555.20
BTC/USDT
20,600.00
BIST 100
3,878.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuşuyor Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’da Vatan Caddesi'nde resmigeçit töreni yapılıyor
logo
Gündem

PKK'nın sözde basın komitesi soruşturmasında 9 zanlı tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde basın komitesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Tanju Özkaya, Serdar Açıl   | 29.10.2022
PKK'nın sözde basın komitesi soruşturmasında 9 zanlı tutuklandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine terör örgütünün kara propaganda faaliyetini yürütün "basın komitesine" yönelik 25 Ekim'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Burada sorguları tamamlanan zanlılardan 9'u "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri ise önceki gün adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Ankara merkezli 9 ilde soruşturma kapsamında 25 Ekim'de terör örgütü PKK/KCK'nın sözde basın komitesine yönelik 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Zanlılardan 11'i adreslerinde yakalanmış, diğerleri hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz
Emine Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Teslim olan PKK mensupları, örgütteki infazları anlattı
Komandolardan Cumhuriyetin 99. yılında 'Her yerdeyiz' mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 29 Ekim'e özel videolu kutlama

Benzer haberler

Teslim olan PKK mensupları, örgütteki infazları anlattı

Teslim olan PKK mensupları, örgütteki infazları anlattı

PKK'nın sözde basın komitesi soruşturmasında 9 zanlı tutuklandı

Mersin'de PKK ve DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

MİT, PKK/KCK'nın sözde suikast birimi komutanını Türkiye'ye getirdi

MİT, PKK/KCK'nın sözde suikast birimi komutanını Türkiye'ye getirdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddialarına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddialarına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet