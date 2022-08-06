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PKK'nın Cerablus'ta planladığı bombalı saldırı emniyet istihbaratının operasyonuyla engellendi

İçişleri Bakanı Soylu, Fırat Kalkanı Harekat Alanı'ndaki Cerablus'ta gerçekleştirilmesi planlanan bombalı saldırıyı engellemek üzere Emniyet İstihbarat ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 kilo patlamaya hazır bombanın ele geçirildiğini bildirdi.

Harun Kutbe   | 06.08.2022
PKK'nın Cerablus'ta planladığı bombalı saldırı emniyet istihbaratının operasyonuyla engellendi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanı'ndaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kilogram patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat, Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

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PKK'nın Cerablus'ta planladığı bombalı saldırı emniyet istihbaratının operasyonuyla engellendi
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