PKK'nın Cerablus'ta planladığı bombalı saldırı emniyet istihbaratının operasyonuyla engellendi
İçişleri Bakanı Soylu, Fırat Kalkanı Harekat Alanı'ndaki Cerablus'ta gerçekleştirilmesi planlanan bombalı saldırıyı engellemek üzere Emniyet İstihbarat ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 kilo patlamaya hazır bombanın ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 6, 2022
10kg patlamaya hazır bomba yakalandı.
EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler👏 pic.twitter.com/R59lhYYHgH
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanı'ndaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kilogram patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat, Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.