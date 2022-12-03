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PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 03.12.2022
PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 1995'te terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 117'ye yükseldi.

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