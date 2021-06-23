Euro
10.33
Dolar
8.65
BIST 100
1,402.35
Altın
1,786.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Zafer Çakmak   | 23.06.2021
PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 vakaları artıyor
Sanatçı Cem Yılmaz'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Almanya Başbakanı Merkel, halkı Kovid-19 salgınında tedbirli davranmayı sürdürmeye çağırdı: Salgın henüz bitmedi
Rusya'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 29,4, ölümler yüzde 21 arttı
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 358 kişi öldü

Benzer haberler

PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

Sürücü belgesini kimlik kartına yükleyen kişi sayısı 1,5 milyona yükseldi

YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Hakkari Belediyesi 50 milyon lira borç ödedi, 25 milyon liranın üzerinde yatırım yaptı

Hakkari Belediyesi 50 milyon lira borç ödedi, 25 milyon liranın üzerinde yatırım yaptı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak
İkna çalışması sonucu örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İkna çalışması sonucu örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu