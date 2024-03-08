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PKK/YPG'li teröristlerin SMO hatlarına sızma girişimi püskürtüldü

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Azez ilçesinde Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimi engellendi.

Ömer Koparan  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
PKK/YPG'li teröristlerin SMO hatlarına sızma girişimi püskürtüldü

Azez

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, işgal ettiği Tel Rıfat'tan güvenli bölgelerdeki askeri noktalara gece saatlerinde sızma girişiminde bulundu.

Azez'in güneyindeki Meranaz bölgesinde SMO cephe hatlarına sızmaya çalışan teröristler, nöbet tutan SMO mensuplarıyla çatıştı.

Sızma girişimleri püskürtülürken, çatışmalarda kayıplar veren PKK/YPG'li teröristler çekilmek zorunda kaldı.

Teröristler, sızmaya çalıştıkları bölgelere karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Terör örgütü PKK/YPG, 2016’dan bu yana işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ile Münbiç ilçesinden SMO cephe hatlarına sızma girişimlerinde bulunuyor.

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