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PKK/PYD'li teröristler Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen MİT operasyonuyla yakalandı

Ali Kemal Akan   | 29.09.2022
PKK/PYD'li teröristler Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen MİT operasyonuyla yakalandı

Ankara

MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonla, PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen'i yakaladı. 

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